Sevgili Terazi, bugün Güneş ve Chiron'un karşı karşıya geliyor. Bu, geçmişte yaşadığın ve belki de hâlâ içinde bir yerlerde sakladığın bir kırgınlığın, bugün tekrar gün yüzüne çıkmasına sebep olabilir. Ancak bu sefer durum biraz farklı. Eğer kalbini korkuya değil, anlayışa açmayı başarabilirsen, her şeyin aslında çok daha farklı bir boyut kazandığını fark edeceksin.

Geçmişte yaşadığın olaylar artık seni yormayacak, zira kalbinin iyileştiğini hissedeceksin. Bu iyileşme süreci, yeni bir aşka yelken açmanı sağlayacak. Belki de hayatına yeni girecek olan o kişiye bir şans vermenin tam zamanıdır. Kim bilir, belki de yıldızların altında yazılan aşk hikayen tam da bugün başlıyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…