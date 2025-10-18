Sevgili Terazi, bugün senin günün! Kariyerindeki dengeyi yeniden tesis etme sürecinde olduğunu hissediyor musun? Eğer fazla yük altında olduğunu düşünüyorsan, bugün bu durumu değiştirebilirsin. Kendi sınırlarını belirlemeyi ve hayır demeyi öğrenmek, ileride sana büyük bir huzur getirecektir. Kendi hayatının kaptanı olduğunu unutma, zira rota tamamen senin elinde!

Kendi hayatınla birlikte etrafındaki pek çok kişiye de ışık saçabilirsin. Öyle ki bugün, uyumlu ve dengeli tavırların ile gergin bir ortamı adeta bahar havasına döndürebilirsin. İnsanlar, senin sezgisel yönüne ve içgüdülerine güveniyor. Bu güveni kullanarak, iş yerindeki atmosferi daha pozitif bir hale getirebilirsin. Belki de bu da kariyerinde dengelerin değişmesine ve gücün sana geçmesine yol açabilir.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise romantizm adeta havada uçuşuyor... Göz göze geldiğin anda ilgini çeken o kişiden aniden elektrik alabilirsin. Kim bilir, belki de bu kişi senin hayatının aşkı olabilir. Üstelik duyguların karşılıklı olabilir ve bu durum, senin için yeni ve heyecan verici bir aşk macerasının başlangıcı olabilir. Yani, aşk konusunda cesur ol ve kalbinin sesini dinle! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…