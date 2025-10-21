Sevgili Terazi, bugün Neptün'ün Balık burcunda ilerlemesiyle birlikte, iş hayatında belki de daha önce hiç dikkat etmediğin detaylar gözüne çarpacak. Çalışma ortamında karşılaştığın en küçük işaretler bile gelecekte büyük sonuçlara yol açabilir hale gelecek. Bugün, işlerinin yüzeyine bakmak yerine, onların arkasında yatan gerçek anlamı görmek senin için her zamankinden önemli olacak.

Tam da bu noktada görevlerin ne kadar rutin olursa olsun, içlerinde bir sezgisel yaratıcılık bulunduğunu unutmamalısın. Neptün senden ruhunla çalışmanı istiyor; işlerini yaparken duygularını, zarafetini, estetik anlayışını işine yansıt. Bu sayede hem işlerini daha keyifli hale getirecek hem de başarı elde edeceksin.

Geldik aşktan haberlere... Bugün, belki de uzun zamandır anlam veremediğin bir sis perdesi aralanıyor. Belki de bir süredir niyetini çözemediğin bir kişinin aslında ne düşündüğünü anlayabilirsin. Bir söz, bir dokunuş ya da bir şarkı, seni geçmişe, tam da unuttuğun bir anıya götürebilir. Kalbinin hatırladığı şey ise hayatının yeni gerçeği de olabilir aynı zamanda. Çünkü Neptün geçmişle bugünü birleştiriyor. Dolayısıyla, bugün duygularına ve sezgilerine güven, geçmişten gelen kişi kaderin olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…