Sevgili Terazi, bugün senin için belki de uzun süredir anlamlandıramadığın, belirsiz bir sis perdesinin aralandığı bir gün olabilir. Bu sis perdesi, belki de bir süredir niyetini tam olarak çözemediğin, sana karşı hislerini açıkça ifade etmeyen bir kişi olabilir. İşte bugün, bu kişinin aslında ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlayabileceğin bir gündesin.

Bir söz, belki de uzun zamandır duymak istediğin bir itiraf, bir dokunuş, belki de özlemle beklediğin bir sarılma ya da bir şarkı seni sarabilir. Fakat unutma ki, kalbinin hatırladığı şey sadece bir anı değil, aynı zamanda hayatının yeni gerçeği de olabilir. Çünkü bugün Neptün, geçmişi ve bugünü birleştiriyor, seni belki de yeni bir başlangıca, yeni bir aşka, yeni bir hayata davet ediyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…