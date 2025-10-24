Sevgili Terazi, bugün gökyüzünde parıldayan Merkür ile Jüpiter üçgeni, iletişim alanında seni adeta bir yıldız gibi parlatıyor. Yazmak, konuşmak, paylaşmak, anlatmak... Hangi iletişim biçimini seçersen seç, bugün herkesin dikkatini çekiyorsun. Instagram'da bir paylaşım, iş toplantısında bir sunum ya da bir kafe köşesinde arkadaşlarınla yaptığın sohbet, herkesin kulaklarını sana çevirmesine neden olabilir. Hatta bu enerji, ufak bir seyahat planı ya da bir eğitim fırsatını da beraberinde getirebilir.

Kariyerinde ise bugün, iş birliklerinin ve yeni projelerin ön plana çıktığı bir gün olacak. Gökyüzünün enerji ile takım çalışmalarında uyumun artacak ve fikirlerin geniş bir destek bulacak. Görünen o ki bugün atacağın tüm adımlar, kısa sürede seni bir adım öne çıkarabilir ve uzun vadede beklenmedik fırsatların kapısını aralayabilir.

Peki ya aşk? Söz konusu duygular olduğunda bugün, tatlı bir açıklık tercih edebilirsin. Birinin, senin zekana, konuşmana, zarafetine adeta kapılması an meselesi. Merkür ile Jüpiter üçgeni sayesinde ilişkinde her zamankinden çok daha fazla gerçek seni gösterebilirsin... Olduğun gibi gülmek, bakmak ve yakınlık kurmak sana güç verebilir. Şimdi partnerinle aynı frekansta olduğunuzu fark edeceksin. Uyumlu konuşmalar, bekarlara yeni heyecanlar ve ilişkisi olan Terazi burçlarına sıcaklık ve samimiyet kazandıracak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…