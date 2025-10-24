Sevgili Terazi, bugün duygusal anlamda biraz daha şeffaf olmayı tercih edebilirsin. Bugün, biri seni zekanla, konuşma yeteneğinle ve zarafetinle adeta büyüleyebilir. Merkür ile Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, ilişkinde daha özgür, daha gerçek bir 'ben' olmanı sağlayabilir. Kendi doğanda olduğu gibi gülmek, bakmak ve yakınlık kurmak ise bugün sana daha fazla enerji verebilir.

Bu enerjiyi hissettiğinde, partnerinle aynı frekansta olduğunu fark edeceksin. Bu uyumlu frekans, konuşmalarına sıcaklık ve samimiyet katacak. Bekar Terazi burçları için ise bu durum yeni heyecanları beraberinde getirebilir! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…