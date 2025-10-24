onedio
25 Ekim 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

24.10.2025 - 18:02

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 25 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

25 Ekim Cumartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün duygusal anlamda biraz daha şeffaf olmayı tercih edebilirsin. Bugün, biri seni zekanla, konuşma yeteneğinle ve zarafetinle adeta büyüleyebilir. Merkür ile Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, ilişkinde daha özgür, daha gerçek bir 'ben' olmanı sağlayabilir. Kendi doğanda olduğu gibi gülmek, bakmak ve yakınlık kurmak ise bugün sana daha fazla enerji verebilir.

Bu enerjiyi hissettiğinde, partnerinle aynı frekansta olduğunu fark edeceksin. Bu uyumlu frekans, konuşmalarına sıcaklık ve samimiyet katacak. Bekar Terazi burçları için ise bu durum yeni heyecanları beraberinde getirebilir! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

