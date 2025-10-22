onedio
23 Ekim Perşembe Terazi Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
23 Ekim 2025, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.10.2025 - 18:00

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 23 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

23 Ekim Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün seni derinliklere çeken bir arzu içinde olacaksın. Yüzeysel, anlamı olmayan ve sadece zaman geçirmek için yapılan flörtler yerine, ruhunu okşayan, seninle aynı enerjiyi paylaşan bir aşkın peşinden gideceksin. Bu dönemde, tutkularının seni sürükleyeceği bir yolculuk seni bekliyor. Ancak dikkatli olmalısın, çünkü bu yolculukta bağımlılıklar da seni bekliyor olabilir. 

Aşkın sadece duyguların karşılıklı paylaşımı olmadığını da unutma. Aynı zamanda bir güç alışverişi de söz konusu. Bu yüzden, aşkta güç dengesini sağlamak da önemli. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

