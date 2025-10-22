Sevgili Terazi, bugün seni derinliklere çeken bir arzu içinde olacaksın. Yüzeysel, anlamı olmayan ve sadece zaman geçirmek için yapılan flörtler yerine, ruhunu okşayan, seninle aynı enerjiyi paylaşan bir aşkın peşinden gideceksin. Bu dönemde, tutkularının seni sürükleyeceği bir yolculuk seni bekliyor. Ancak dikkatli olmalısın, çünkü bu yolculukta bağımlılıklar da seni bekliyor olabilir.

Aşkın sadece duyguların karşılıklı paylaşımı olmadığını da unutma. Aynı zamanda bir güç alışverişi de söz konusu. Bu yüzden, aşkta güç dengesini sağlamak da önemli. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…