23 Ekim Perşembe Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
23 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.10.2025 - 18:06

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Ekim Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün gökyüzünün en parlak yıldızı Güneş, Akrep burcuna adım atarken, senin bedeninde de enerji dönüşümü başlıyor. Bu dönemde özellikle böbrekler ve bel çevresi, senin ekstra özen ve bakımına ihtiyaç duyuyor. Şeker, kafein ve tuz gibi zararlı maddeleri tüketimini azaltman, bu süreçte bedeninin ihtiyaç duyduğu rahatlamayı sağlayacak ve büyük bir fark yaratacak.

Akrep burcunun yoğun ve gizemli enerjisi, seni duygusal bir yolculuğa çıkarırken, fiziksel detoks yapmayı da ihmal etme. Bu, bedenini ve ruhunu temizleyerek, seni yeniden parlatır ve canlandırır. Unutma, ruhunun berraklığı ve huzuru, cildine de yansır. Bu yüzden, bu dönemde kendine daha fazla özen göstermeli, bedenini ve ruhunu temizlemeye özen göstermelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

