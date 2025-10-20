onedio
21 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
20.10.2025 - 18:05

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 21 Ekim Salı günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 21 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Yeni Ay, burcunda doğuyor ve bununla birlikte senin bedenine adeta bir yeniden doğuş enerjisi yüklüyor. Son dönemlerde yaşadığın içsel huzur arayışının, fiziksel yorgunlukla çatıştığı bir dönemden geçmiş olabilirsin. Ancak şimdi, tüm bu çatışmaları bir kenara bırakıp dengeyi yeniden kurma vakti geldi.

Bu dönemde, kan dolaşımın, böbreklerin ve bel bölgen biraz daha hassas olabilir. Bu nedenle, sağlığını koruman ve kendini daha iyi hissetmen için, yeterli miktarda su içmeye özen göstermelisin. Hafif tempolu yürüyüşler yapmak da, hem enerjini toplamana hem de bedenini dinlendirmene yardımcı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

