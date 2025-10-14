onedio
15 Ekim Çarşamba Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

15 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
14.10.2025 - 18:05

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 15 Ekim Çarşamba günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 15 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Güneş'in ilk ışıklarıyla birlikte vücudun, adeta bir denge ustası gibi, derin bir denge arzuluyor. Venüs ile Plüton üçgeninin etkisi altında, kas ve kemik yapının farkına varmanı sağlayan bir enerjiye sahipsin. Bu enerji, adeta vücudunun her bir köşesini titizlikle kontrol eden bir ressamın fırçası gibi hareket ediyor.

Sabahın erken saatlerinde, kısa bir esneme ve hafif güç hareketleri yapmayı düşünmelisin. Bu basit ama etkili hareketler, gün boyu yaşayabileceğin enerji dalgalanmalarını dengeleyebilir. Böylece gün boyu enerjik ve canlı hissedebilirsin. Belki de bugün vücuduna biraz daha fazla zaman ayırmalı, onunla daha fazla ilgilenmeli ve onu daha fazla dinlemelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
