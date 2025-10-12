Sevgili Terazi, bugün bağırsakların ve sindirim sisteminle ilgili hassasiyetlerin biraz daha belirginleşebilir. Bu durum karşısında ne yapabilirsin diye düşünüyorsan, öğünlerini hafif tutmak ve hızlı yemeklerden kaçınmak en doğru seçenek olacaktır.

Hani derler ya, 'Yavaş yavaş yemek yemek, sindirimi kolaylaştırır.' diye, işte bugün tam da bu sözü hatırlaman gereken bir gün. Yavaş ve hafif yemekler, sindirim sisteminin bugün yaşayabileceği hassasiyeti en aza indirecektir.

Ayrıca, gün içinde kendine kısa esneme ve nefes molaları ayırmak da stresini azaltacak bir diğer etkili yöntem. Hem bedenen hem de zihnen rahatlamak için bu molaları kaçırma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…