13 Ekim Pazartesi Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu
13 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.10.2025 - 18:05

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 13 Ekim Pazartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 13 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün bağırsakların ve sindirim sisteminle ilgili hassasiyetlerin biraz daha belirginleşebilir. Bu durum karşısında ne yapabilirsin diye düşünüyorsan, öğünlerini hafif tutmak ve hızlı yemeklerden kaçınmak en doğru seçenek olacaktır.

Hani derler ya, 'Yavaş yavaş yemek yemek, sindirimi kolaylaştırır.' diye, işte bugün tam da bu sözü hatırlaman gereken bir gün. Yavaş ve hafif yemekler, sindirim sisteminin bugün yaşayabileceği hassasiyeti en aza indirecektir.

Ayrıca, gün içinde kendine kısa esneme ve nefes molaları ayırmak da stresini azaltacak bir diğer etkili yöntem. Hem bedenen hem de zihnen rahatlamak için bu molaları kaçırma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

