Sevgili Terazi, yeni bir haftaya giriş yapıyoruz ve Ay'ın Oğlak burcunda olduğu bu dönemde, senin için iş birlikleri ve ortaklıklar ön planda olacak. Bu hafta özellikle ekip çalışmalarına, yeni iş anlaşmalarına ve ortaklık tekliflerine açık olman gerekiyor. İş dünyasında yeni bağlantılar kurma ve mevcut ilişkilerini güçlendirme fırsatı bulacaksın.

İletişim kurduğun kişilerin enerjisi ve vizyonu, seni yeni fikirler ve projeler konusunda motive edecek. Belki de beklediğin o büyük iş fırsatı kapını çalacak ve seninle aynı hedeflere sahip kişilerle birlikte büyüme ve gelişme fırsatı bulacaksın. Gökyüzü sana, 'Beraber hareket et, yalnız savaşma' mesajını veriyor. Aman dikkat, çünkü bu dönemde atacağın adımlar, gelecekteki uzun vadeli bağlantılarının temelini oluşturacak.

Gelelim aşka! Belli ki romantik ilişkinde yeni bir denge arayışı içindesin. Belki de birlikteliğindeki kıvılcımlar yeniden canlanacak ve ilişkinde yeni bir heyecan dalgası yaşayacaksın. Tabii eğer bekarsan, bu dönemde dahil olacağın bir arkadaş grubu içerisindeki yabancı ilgini bir hayli çekecek. Kim bilir, belki de yeni bir aşk kapını çalacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…