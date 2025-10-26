onedio
27 Ekim 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
26.10.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 27 Ekim Pazartesi günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 27 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün senin günün! Dikkatini toplamakta hiç zorlanmayacağın bir gün seni bekliyor. Ancak dikkatli olman gereken de bir konu var; gözlerin ve boyun bölgen. Bilgisayarın başında uzun saatler geçireceksen, bu bölgeleri yormamaya özen göstermelisin. Aksi halde, baş ağrısı veya boyun tutulması gibi rahatsızlıklarla karşılaşabilirsin.

Biliyoruz, işler yoğun ve ekrana bakmaktan kaçamıyorsun. Ama kısa molalar vermek ve göz egzersizleri yapmak, bu tür rahatsızlıkları önlemenin en etkili yollarından biri. Unutma, sağlığın her şeyden önemli. Bu yüzden, kendine biraz zaman ayır, gözlerini dinlendir ve belki bir fincan kahve eşliğinde kısa bir mola ver. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

