Sevgili Terazi, bugün romantik ilişkinde yeni bir denge arayışında olduğunu hissediyoruz. Belki de bir süredir monotonlaşan ilişkine yeni bir heyecan katma zamanı geldi. İlişkini canlandırmak için ne yapabileceğini düşünmeye başladın bile, değil mi? Kim bilir, belki de bu süreçte birlikteliğindeki kıvılcımlar yeniden alevlenecek ve ilişkinde yeni bir heyecan dalgası yaşayacaksın.

Tabii eğer bekarsan ve aşkı arıyorsan, bu dönemde dahil olacağın bir arkadaş grubu içerisindeki bir yabancı seni oldukça etkileyecek. Bu kişi, belki de uzun zamandır beklediğin o özel kişi olabilir. Kim bilir, belki de yeni bir aşk kapını çalacak ve hayatına taptaze bir heyecan katacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…