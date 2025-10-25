Sevgili Terazi, bugün senin için aşk dolu bir gün olacak. İletişim, özellikle aşk hayatında her zamankinden daha önemli bir rol oynayacak. Bugün derinlemesine bir sohbet, romantik ilişkini güçlendirecek. Bir partnerin varsa aranızdaki bağı güçlendirecek...

Gelelim bekar Terazi burçlarına! Merkür ve Satürn'ün enerjisiyle sizin için de bugün derin etkileşimlerin günü olacak. Günün miskinliği ile evden kısa süreliğine çıktığın anda karşına çıkabilecek o özel kişi, kalbini çalacak. Seni ansızın yakalayan bu yabancı belki de hayatının aşkı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…