Sevgili Terazi, bugün senin için harika bir gün olacak gibi görünüyor. Gökyüzündeki yıldızların konumuna baktığımızda, Merkür ve Satürn'ün oluşturduğu üçgen, bugünün bir zihinsel denge ve sakinlik günü olacağını işaret ediyor. Bu güzel enerji, stresli durumlardan kaçınmana ve kendine sistemli bir şekilde vakit ayırmana yardımcı olacak.

Biraz meditasyon yapmayı düşündün mü hiç? Bugün, hafif bir meditasyon rutini oluşturmak için harika bir gün olabilir. Bu, hem zihinsel hem de bedensel olarak sana şifa sağlayabilir. Belki biraz da aromaterapi deneyebilirsin. Lavanta ya da bergamot gibi rahatlatıcı kokular, zihnini ve bedenini arındırabilir.

Kısa bir yürüyüş de enerjini toplamana yardımcı olabilir. Belki parkta, belki de sahilde... Hafif bir esinti ve kuşların cıvıltısı, ruhunu hafifletebilir. Bugün, planlı ve küçük rutinler oluşturmak da oldukça önemli. Belki bir kitap okuyabilir, belki de sevdiğin bir diziye başlayabilirsin! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…