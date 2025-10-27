Sevgili Terazi, bugün senin için bir sanat festivali gibi olacak! Mars ve Jüpiter'in mükemmel üçgeni, sana adeta bir ressamın fırçası gibi yaratıcı bir ilham ve cesaret getiriyor. Uzun zamandır kafanda şekillendirdiğin, belki de bir türlü cesaret edemediğin bir projeyi hayata geçirebilirsin. Bu projenin estetik, moda veya medya gibi sanatsal ve yaratıcı bir alanda olması durumunda, adeta bir rock yıldızı gibi dikkatleri üzerine çekeceksin.

Ancak çevrenden gelen fikirlerin karmaşası seni biraz şaşırtabilir. Bu durumda, iç sesine güvenmeli ve kendi yaratıcılığını ön plana çıkarmalısın. Bu enerji, sanat, tasarım, teknoloji veya hobilerle ilgili güzel gelişmeleri de destekliyor. Bugün ürettiğin bir fikir, ileride seni prestijli bir fırsatla buluşturabilir. Belki de bir moda şovunda yer alabilir, bir sanat galerisinde eserlerini sergileyebilir ya da teknolojiye yön verebilirsin.

Aşk konusunda ise, romantizm adeta seninle dans ediyor. Ancak bu dans eşliğinde biraz kararsız hissedebilirsin. Bir yandan derin ve anlamlı bir bağ arzulayabilir, öte yandan ise özgürlüğünden ödün vermek istemeyebilirsin. Bugün, kalbinle aklın arasında bir denge kurmak ise ilk önceliğin olsu. Bu sayede ilişkinde yeni bir dönem başlayabilir. Belki de bir sonraki adımı atabilir veya ilişkini bir üst seviyeye taşıyabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…