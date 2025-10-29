Sevgili Terazi, bugün belki de uzun zamandır beklediğin o sır ortaya çıkabilir. Bu, kalplerin birbirine daha da yaklaşması için bir fırsat olabilir. Ancak bu durum karşısında kalbinin ne kadar hazır olduğunu sorgulamalısın. Bu romantik yakınlaşma, öyle bir etki yaratabilir ki, ayakların yerden kesilir, başını döndürür. Ancak unutma, duygularını bastırmak yerine, onları kabul etmeli ve yaşamalısın.

Duygularına teslim olmak, aşka sarılmak belki de korkutucu gelebilir ama günün sonunda bu durumun seni gerçekten mutlu edeceğine emin olabilirsin. Zira, belki de partnerin ya da flörtün, aranızdaki engellerin kalkmasını bekliyor olabilir ve kendini sana tamamen bırakmak için bu fırsatı bekliyor olabilir. Bu nedenle, duygularına ve aşka kendini bırakmaktan çekinme. Kendi iç sesini dinle ve kalbinin sana neler söylediğini anlamaya çalış. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…