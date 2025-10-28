Sevgili Terazi, bugün Merkür ile Uranüs karşı karşıya gelerek biraz da olsa hayatının ritmini değiştirebilir. Bu iki gezegenin karşıtlığı, özellikle aşk ve ilişkiler konusunda sana beklenmedik sürprizler sunabilir. Belki de partnerinle uzun zamandır konuşulmayan bir konu, bugün hiç beklemediğin bir anda gündeme gelebilir. Bu durum biraz gerginlik yaratabilir, ancak unutma ki her konuşma, ilişkinin daha sağlıklı ilerlemesi için bir fırsattır.

Eğer bekarsan ve gerçek aşkı arıyorsan, bugün senin için oldukça ilginç geçebilir. Bir anda karşına çıkan ve seni etkileyen biriyle tanışabilirsin. Belki de bu kişi, uzun zamandır hayalini kurduğun o özel insan olabilir. Bugün sürprizlere açık olmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…