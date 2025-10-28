onedio
Terazi Burcu right-white
29 Ekim 2025, Günlük Burç Yorumu

28.10.2025 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 29 Ekim Çarşamba günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün senin için yaratıcılık dolu bir gün olacak. Merkür ile Neptün üçgeninin enerjisi, iş hayatında yaratıcı yeteneklerini gözler önüne sermeni sağlayacak. Estetik, tasarım veya iletişim gibi alanlarda çalışıyorsan, bu enerjiyi kullanarak parıldayabilirsin. Bugün, aklını ve kalbini birleştirerek, karmaşık sorunlara bile çözüm bulabilirsin. Sezgisel kararlar, mantığın kadar etkili olabilir, hatta belki daha da fazla. Ancak dikkat et, planlarını paylaşırken ölçülü olmalısın. Çünkü herkes senin vizyonunu anlamayabilir. 

Günün ilerleyen saatlerinde ise kendini biraz yorgun hissedebilirsin. Bu yüzden enerjini dikkatli bir şekilde kullanmalısın. Çalışırken kendine kısa molalar vermek, enerjini toplamanı ve verimini artırmanı sağlayacaktır. İş ortamında sakin kalmak, senin zarif ve dengeli doğanla uyumlu olacak.

Aşktan ne haber? Aşk hayatında ise Merkür ile Uranüs karşıtlığının etkisiyle, ilişkilerinde beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Partnerinle aranda bir konunun aniden gündeme gelmesi mümkün. Bu arada eğer bekarsan, hiç beklemediğin bir anda ilginç biriyle tanışabilirsin. Bugün sürprizlere açık ol, çünkü kader bazen tam hazırlıksızken kapıyı çalar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

