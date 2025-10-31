Sevgili Terazi, gökyüzünde Ay'ın Balık burcunda olduğunu görüyoruz bugün. Bu durum, ruhunun adeta bir sanat eseri gibi, güzelliklerle ve derin anlamlı bağlarla dolup taşmasına sebep olacak. Sanatın ve estetiğin hayatının her köşesine sızdığı, yaratıcılığının en üst seviyede olduğu bir gün seni bekliyor. İster kariyerinde estetik ve yaratıcılık gerektiren işlerde çalışıyor ol, ister insan ilişkilerine dayalı görevlerde bulun, bugün farkını ortaya koyabileceğin bir gün olacak.

Duygusal zekanın yüksekliği, bugün senin en büyük silahın olacak gibi görünüyor. Bu durum, diğerlerinin önüne geçmeni sağlayacak bir avantaj sağlayabilir. Ama unutma, her ne kadar rekabetçi bir ortamda bulunsan da, iç huzurunu ve dengeni korumak her şeyden daha önemli. Hafta sonu olmasına rağmen, bugün ilhamın taze ve enerjik. Bu yüzden, aklına gelen her fikri not etmeyi unutma. Büyük projeler için hemen harekete geçme zamanı olabilir. Hızlı bir ilerleyiş ve yükseliş şansı seni sararken, içsel dengeyi korumak her şeyden daha önemli olabilir. Duygusal zekana ve yaratıcı enerjilerine güven, çünkü bugün senin günün! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…