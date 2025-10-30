Sevgili Terazi, bugün evren senin için muhteşem bir senaryo yazıyor. Öncelikle, Merkür ve Plüton'un oluşturduğu altmışlık, hayatının en önemli alanlarından ev ve aile hayatını, hatta içsel dengeni büyük ölçüde etkiliyor. Bu etki, yaşam alanını yeniden şekillendirme, yeni bir mekana taşınma ya da hayatında köklü bir düzen oluşturma arzusu şeklinde hissedilebilir. İşte bu noktada, uzun zamandır aklında olan bir taşınmazı satın almayı düşünebilir ya da evinde büyük bir dekorasyon yenileme yapmayı planlayabilirsin.

Kariyerinde ise, içinde yanan bir enerjiyle ilerlemeye hazırsın. Belki de geçmişte bir kenara koyduğun bir hedefi, bugün yeniden gündemine alabilirsin. Plüton'un etkisiyle, bu hedefe ulaşmak için gereken dönüşümü yaşayabilirsin. Unutma ki bu dönemde yıkıcı olmak yerine, yeniden inşa etmeye odaklanman önemli. Böylece iş hayatında da hane içinde de hem yeni hem de güçlü ve otoriter bir düzen kurabilirsin. Bu dönemde, hayatının her alanında yenilikler yaparak, hayatını daha da güzelleştirebilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…