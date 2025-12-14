Sevgili Terazi, bu hafta kariyerindeki hareketlilik tam gaz devam ediyor. Ancak bu seferki odak noktan ev, aile, gayrimenkul ve yerleşim alanları. Mars'ın Oğlak burcunda konumlanmasıyla, ev düzeninde bir değişiklik, belki bir taşınma, ofis değişikliği veya ailevi sorumluluklarla ilgili enerjik bir dönem seni bekliyor. Haftanın başında iş ve ev yaşamını dengelemeye çalışırken biraz yoğunluk hissedebilirsin fakat unutma ki kontrol tamamen senin elinde.

Haftanın ortasında ise Güneş ile Satürn karesi, iş yerinde biraz daha disiplinli olmanı gerektirebilir. Belki de biraz baskı hissedeceksin ama bu durum aslında disiplinini artıracak ve uzun vadede kariyerine büyük bir katkı sağlayacak. Bir projede eksik kalan parçaları titizlikle bir araya getirebilir, analitik bir yaklaşımla yöneticilerinden takdir toplayabilirsin. Çünkü kariyer motivasyonun tavan yapacak ve aileden gelen desteği de eskisinden daha net göreceksin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş ile Chiron üçgeni, partnerinle arandaki duygusal gerilimi ve mesafeyi kapatıyor. Uzun süredir devam eden bir soğukluk ya da yanlış anlaşılmalar varsa, bu hafta sona erecek gibi görünüyor. Bekar mısın? O halde, sosyal çevrenden ya da bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tanışacağın biriyle tatlı, huzur dolu ve güven veren bir enerji yakalayabilirsin. Bunu bir düşün deriz! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…