15 Aralık - 21 Aralık Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Terazi Burcu
15 - 21 Aralık 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.12.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 15 Aralık - 21 Aralık haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 15 Aralık - 21 Aralık haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta kariyerindeki hareketlilik tam gaz devam ediyor. Ancak bu seferki odak noktan ev, aile, gayrimenkul ve yerleşim alanları. Mars'ın Oğlak burcunda konumlanmasıyla, ev düzeninde bir değişiklik, belki bir taşınma, ofis değişikliği veya ailevi sorumluluklarla ilgili enerjik bir dönem seni bekliyor. Haftanın başında iş ve ev yaşamını dengelemeye çalışırken biraz yoğunluk hissedebilirsin fakat unutma ki kontrol tamamen senin elinde. 

Haftanın ortasında ise Güneş ile Satürn karesi, iş yerinde biraz daha disiplinli olmanı gerektirebilir. Belki de biraz baskı hissedeceksin ama bu durum aslında disiplinini artıracak ve uzun vadede kariyerine büyük bir katkı sağlayacak. Bir projede eksik kalan parçaları titizlikle bir araya getirebilir, analitik bir yaklaşımla yöneticilerinden takdir toplayabilirsin. Çünkü kariyer motivasyonun tavan yapacak ve aileden gelen desteği de eskisinden daha net göreceksin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş ile Chiron üçgeni, partnerinle arandaki duygusal gerilimi ve mesafeyi kapatıyor. Uzun süredir devam eden bir soğukluk ya da yanlış anlaşılmalar varsa, bu hafta sona erecek gibi görünüyor. Bekar mısın? O halde, sosyal çevrenden ya da bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tanışacağın biriyle tatlı, huzur dolu ve güven veren bir enerji yakalayabilirsin. Bunu bir düşün deriz! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
