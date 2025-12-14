Sevgili Terazi, bu hafta kariyer sahnendeki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Ancak bu sefer sahne ışıkları biraz farklı bir alana yöneliyor. Odak noktadan ev, aile, gayrimenkul ve yerleşim konuları oluyor. Mars'ın Oğlak burcunda konumlanmasıyla birlikte, ev düzeninde bir yenilenme, belki bir taşınma, ofis değişikliği veya ailevi sorumluluklarla ilgili enerjik ve hareketli bir dönem seni bekliyor. Haftanın başında iş hayatınla ev yaşamını dengelemeye çalışırken biraz yoğunluk hissedebilirsin.

Haftanın ortasında ise Güneş ile Satürn'ün kare açısı, iş yerinde biraz daha disiplinli olmanı gerektirebilir. Belki de biraz baskı hissedeceksin ama bu durum aslında disiplinini artıracak ve uzun vadede kariyerine büyük bir katkı sağlayacak. Bir projede eksik kalan parçaları titizlikle bir araya getirebilir, analitik bir yaklaşımla yöneticilerinden takdir toplayabilirsin. Çünkü kariyer motivasyonun tavan yapacak ve aileden gelen desteği de eskisinden daha net göreceksin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…