15 Aralık - 21 Aralık Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
15 - 21 Aralık 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.12.2025 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 15 Aralık - 21 Aralık haftası Terazi ve yükselen Terazi burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 15 Aralık - 21 Aralık haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta kariyer sahnendeki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Ancak bu sefer sahne ışıkları biraz farklı bir alana yöneliyor. Odak noktadan ev, aile, gayrimenkul ve yerleşim konuları oluyor. Mars'ın Oğlak burcunda konumlanmasıyla birlikte, ev düzeninde bir yenilenme, belki bir taşınma, ofis değişikliği veya ailevi sorumluluklarla ilgili enerjik ve hareketli bir dönem seni bekliyor. Haftanın başında iş hayatınla ev yaşamını dengelemeye çalışırken biraz yoğunluk hissedebilirsin.

Haftanın ortasında ise Güneş ile Satürn'ün kare açısı, iş yerinde biraz daha disiplinli olmanı gerektirebilir. Belki de biraz baskı hissedeceksin ama bu durum aslında disiplinini artıracak ve uzun vadede kariyerine büyük bir katkı sağlayacak. Bir projede eksik kalan parçaları titizlikle bir araya getirebilir, analitik bir yaklaşımla yöneticilerinden takdir toplayabilirsin. Çünkü kariyer motivasyonun tavan yapacak ve aileden gelen desteği de eskisinden daha net göreceksin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

