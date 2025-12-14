Sevgili Terazi, bu hafta Güneş ile Chiron arasındaki üçgen, partnerinle arandaki duygusal gerginliği ve mesafeyi ortadan kaldırıyor. Belki de uzun süredir devam eden bir soğukluk ya da yanlış anlaşılmalar var ve bu durum ilişkini gölgelemiş olabilir. Ancak bu hafta tüm bu sorunların sona ereceğini müjdeliyoruz!

Bekar mısın? Eğer öyleyse, bu hafta aşk hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Sosyal çevrenden ya da belki de bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tanışacağın biriyle, tatlı bir enerji yakalayabilirsin. Bu kişiyle geçireceğin zaman, huzur dolu ve güven verici olabilir. Bu, belki de uzun süredir aradığın ilişkiyi bulman anlamına gelebilir. Bu fırsatı kaçırma, kalbini aşka aç! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…