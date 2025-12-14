onedio
15 Aralık - 21 Aralık Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Terazi Burcu
15 - 21 Aralık 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.12.2025 - 18:01

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 15 Aralık - 21 Aralık haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 15 Aralık - 21 Aralık haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta Güneş ile Chiron arasındaki üçgen, partnerinle arandaki duygusal gerginliği ve mesafeyi ortadan kaldırıyor. Belki de uzun süredir devam eden bir soğukluk ya da yanlış anlaşılmalar var ve bu durum ilişkini gölgelemiş olabilir. Ancak bu hafta tüm bu sorunların sona ereceğini müjdeliyoruz!

Bekar mısın? Eğer öyleyse, bu hafta aşk hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Sosyal çevrenden ya da belki de bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tanışacağın biriyle, tatlı bir enerji yakalayabilirsin. Bu kişiyle geçireceğin zaman, huzur dolu ve güven verici olabilir. Bu, belki de uzun süredir aradığın ilişkiyi bulman anlamına gelebilir. Bu fırsatı kaçırma, kalbini aşka aç! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

