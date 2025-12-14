onedio
15 Aralık - 21 Aralık Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
15 - 21 Aralık 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.12.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 15 Aralık - 21 Aralık haftasında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta senin için biraz karmaşık enerjiler söz konusu olacak. Güneş ile Satürn karesi, özellikle solunum sistemin üzerinde hassasiyetler oluşturabilecek bir etkiye sahip. Bu durum, soğuk hava ve havasız kapalı alanların seni daha çabuk etkilemesine neden olabilir.

Bu hafta, boğazın, burnun ve sinüs bölgen daha hassas olabilir. Bu bölgelerini koruman ve bağışıklık sistemini güçlendirmen büyük önem taşıyor. Özellikle bu hafta, sağlık konusunda önceliğin bu olmalı. Belki biraz daha fazla C vitamini almalı, belki de biraz daha fazla su içmelisin. Ya da belki de biraz daha fazla dinlenmeli ve enerjini yükseltmelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

