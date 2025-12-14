Sevgili Terazi, bu hafta senin için biraz karmaşık enerjiler söz konusu olacak. Güneş ile Satürn karesi, özellikle solunum sistemin üzerinde hassasiyetler oluşturabilecek bir etkiye sahip. Bu durum, soğuk hava ve havasız kapalı alanların seni daha çabuk etkilemesine neden olabilir.

Bu hafta, boğazın, burnun ve sinüs bölgen daha hassas olabilir. Bu bölgelerini koruman ve bağışıklık sistemini güçlendirmen büyük önem taşıyor. Özellikle bu hafta, sağlık konusunda önceliğin bu olmalı. Belki biraz daha fazla C vitamini almalı, belki de biraz daha fazla su içmelisin. Ya da belki de biraz daha fazla dinlenmeli ve enerjini yükseltmelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…