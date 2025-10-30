Sevgili Terazi, bugün evren senin için büyük bir hazırlık yapıyor! Öncelikle, Merkür ve Plüton'un oluşturduğu altmışlık, ev ve aile hayatına, hatta içsel dengene büyük bir etki ediyor. Bu etki, evini değiştirme, yeni bir yere taşınma ya da hayatında köklü bir düzen oluşturma isteği şeklinde hissedilebilir. Bu dönemde, belki de uzun zamandır hayalini kurduğun bir evi satın almayı düşünebilir ya da evinde büyük bir yenileme yapmayı planlayabilirsin.

Tam da bu noktada kariyerinde ise içten gelen bir enerjiyle ilerleyeceksin. Belki de geçmişte bir kenara koyduğun bir hedefi, bugün yeniden gündemine alabilirsin. Plüton'un etkisiyle, bu hedefe ulaşmak için gereken dönüşümü yaşayabilirsin. Unutma ki bu dönemde yıkıcı olmak yerine, yeniden inşa etmeye odaklanman önemli. Böylece iş hayatında da hane içinde de hem yeni hem de güçlü ve otoriter bir düzen kurabilirsin.

Havasa aşk kokusu var! Aşk hayatında ise, duygularının yoğunlaştığını hissedebilirsin. Eski bir sevgilinile beklenmedik bir karşılaşma yaşayabilir ya da mevcut ilişkinde, daha önce fark etmediğin küçük bir entrika ile karşılaşabilirsin... İşte bu, hayatındaki her şeyi değiştirebilir. Bakalım, Merkür ile Plüton'un güçlü etkisi altında ortaya çıkan geçmiş, aşkı yenebilecek mi? Bize soracak olursan, bu durumda mutlaka kalbinin sesi ile aklın arasındaki dengeyi kurarak harekete geç! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…