Sevgili Terazi, bugün gökyüzü senin için adeta bir senfoni orkestrası gibi, her bir gezegenin notaları senin hayatında yeni bir melodi oluşturuyor. Öncelikle, Merkür ve Plüton'un bir araya gelip oluşturduğu altmışlık, aşk hayatında duygusal bir hava yaratıyor. Bu yoğun duygusal atmosfer, eski bir aşkınla beklenmedik bir karşılaşma yaşamanı sağlayabilir ya da mevcut ilişkinde, daha önce gözünden kaçan bir entrika ile karşılaşabilirsin.

Bu durum, hayatındaki dengeleri alt üst edebilir, belki de tüm bakış açını değiştirebilir. Merkür ve Plüton'un bu güçlü etkisi altında, geçmişin gölgesi bugünün güneşini kapatabilir mi acaba? Aşk, geçmişin ağırlığını yenebilecek mi? Bize soracak olursan, bu durumda en doğru olanı yapmak için kalbinin sesini dinlemeli ve aklınla da dengeli bir şekilde hareket etmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…