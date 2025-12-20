onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
En Uyumlu Çift Ödülü Alabilecek Burçları Sıralıyoruz!

etiket En Uyumlu Çift Ödülü Alabilecek Burçları Sıralıyoruz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
20.12.2025 - 23:01

Zodyak ailesinin 12 burcu arasında en uyumlu burçların varlığı bir sır gibi saklanıyor. Sürekli en uyumsuz burç ikililerinden bahsediyorlar... Biz onlar gibi olmayacağız ve bardağın dolu tarafından bakıp hangi burçların uyumlu bir çift olduğunu açıklayacağız.

Etrafında bu burçlara sahip çiftler varsa yorumlarda belirtmeyi unutma!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Toprak grubundan başlıyoruz: Boğa ve Başak.

Toprak grubundan başlıyoruz: Boğa ve Başak.

Bu ikilinin uyumu temel konulardaki benzerlikten geliyor aslında. Boğa yapısı gereği sakin, sabırlı ve neyin gerçekten önemli olduğunu iyi tartan bir burç. Başak ise hem düşünerek hareket eden hem de elini taşın altına koymaktan kaçınmayan bir karaktere sahip. Bu yüzden günlük hayatta kim ne yapacak kavgası pek çıkmaz. Boğa’nın vitesi patladığı yerde Başak hemen frene basmasını iyi bilir. Başak’ın fazla detaycı olduğu yerde Boğa hemen onu sakinleştirmeye başlar. Böylece tartışmalar büyümeden söner. Aralarındaki enerji sert değildir, daha çok güven veren, huzurlu ve yavaş yavaş sağlamlaşan bir bağ şeklinde ilerler. Birlikte olduklarında hayat daha düzenli, daha sakin ve daha kontrol edilebilir görünür.

Su grubundan devam: Akrep ve Yengeç.

Su grubundan devam: Akrep ve Yengeç.

Bu çiftin en güçlü tarafı birbirlerini duygusal olarak çok hızlı çözmeleri. Akrep yoğun bağ isterken Yengeç o bağı besleyen şefkatli tarafa sahip. Bu yüzden aralarında başta kimsenin kolay kolay göremediği ama bir süre sonra dağın taşın bile duyduğu bir bağ oluşuyor. Akrep’in koruyucu duruşu Yengeç’in hoşuna gidiyor içten içe. Yengeç’in adeta bir papatya çayı görevi gören sakinleştirici tutumu da Akrep’in içini rahatlatan bir şey. Ev ortamlarında, konuşmalarında ve hatta tartışmalarında bile birbirlerini kaybetmeme hissi ağır basar. Bu da ilişkiyi kolay kolay dağılan bir şey olmaktan çıkarır. İki taraf da anlaşılmanın verdiği güvenle daha yumuşak davranmaya başlar.

Hava ateşi körükler: Yay ve Kova.

Hava ateşi körükler: Yay ve Kova.

Bu ikilinin ilişkideki en imrenilesi tarafı hayatı fazla kasmadan birbirlerine yer açabilmeleri. Yay’ın kapı gıcırtısına bile gülmesini sağlayan espri anlayışı ile Kova’nın kıvrak zekası çoooook iyi bütünleşir. Aralarındaki konuşmalar görünürde çok klasik gelebilir ama altı dolu dolu olur. Birlikte olduklarında ortam gereksiz ciddiyetten arınır. Biri bir şey hayal ettiğinde diğeri neden olmasın diye yaklaşır. Bu çiftin ilişkileri hem sevgili hem de iyi arkadaş gibi ilerleyen ilişkilerden biridir. İkisini de germez, sıkmaz ve yormaz. Zaten ne Yay ne de Kova burcu sıkılmaya gelebilen burçlar... Bizce iki burç da daha önce diğeriyle tanışmadıysa birbirine bir şans vermeli!

Hava grubuna geçelim: İkizler ve Terazi.

Hava grubuna geçelim: İkizler ve Terazi.

Bu ikili her şeyi akışında yaşamaktan büyük keyif alıyor. Terazi'nin nazik kişiliği İkizler’in zeki tavrıyla birleşince sohbetler uzun uzadıya sürer. Birlikteyken ortam biraz daha canlı olur. İkisi de sosyal hayatta rahat oldukları için birbirlerine eşlik etmekten aşırı keyif alırlar. Günlük hayatta da tartışmaları çok büyümez çünkü iki taraf da kırıcı olmamaya dikkat eder. Zaten İkizler ve Terazi, büyük tartışmalardan hemen sonra soluğu yatak odasında almaya bayılır! 🙃

Toprak grubunda her zaman uyum vardır: Oğlak ve Boğa.

Toprak grubunda her zaman uyum vardır: Oğlak ve Boğa.

Bu ikilinin ilişkisinde temeli sağlam olan bir yapı olur genelde. Oğlak kararlı ve sağlam, Boğa ise güvenli bir alan yaratmayı sever. Bir noktada ikisinin de yarattığı alan aynı aslında. Bir araya geldiklerinde “Tamam, bu ilişki ayakta durur.” duygusu hemen hissedilir. Hayat düzeni, para yönetimi ve birlikte karar alma gibi konularda çok iyi anlaşırlar. Kavga ettiklerinde bile konu hızlıca çözülür çünkü ikisi de pek drama sevmeyen karakterler. Boğa drama sever ama sırf kendisi bundan haz aldığı içindir... Yoksa hiç başı ağrısın istemez. Oğlak’ın soğuk görüntüsünü Boğa hafifletir. Boğa’nın bazen fazla hareketli gelen halini de Oğlak toparlar. Uzun vadede yıpratmayan, düzenli ve tatmin edici bir birliktelik çıkar ortaya.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Onların ateşi hızlı yanar, hızlı söner: Aslan ve Koç.

Onların ateşi hızlı yanar, hızlı söner: Aslan ve Koç.

Bu iki burç yan yana geldiğinde enerji yükselir ama bu enerji aniden düşebilir de. İkisi de girişken, cesur ve hevesli burçlar. Bu yüzden ilişki hareketli, canlı ve dışarıdan bakıldığında bile belli olan bir dinamizme sahip olur. Bu ikili tartışsa bile enerjileri düşmez, çünkü ikisi de birbiriyle dikleşmeye bayılır! Hayatı birlikte hızlandırırlar. Ortada tatlı bir rekabet ortamı oluştu mu ikisinin de yapamayacağı şey olmaz bu dünyada.

Su her zaman ateşi söndürür: Koç ve Balık.

Su her zaman ateşi söndürür: Koç ve Balık.

Bu ikili başta çok aykırı iki burç gibi görünse de uyumları efsane oluyor. Koç burcu yapısı itibarıyla hareketli, enerjik, çabuk sıkılan ve her saniyeyi değerlendirmek isteyen biri olsa da Balık burcu konfor alanından çıkmakta zorlanan, bildiğini okuyan ve bir noktada çok kararsız olan bir burç. Ama ne demiştik? Su her zaman ateşi söndürür. Koç burcunun hareketini Balık burcu sakinleştirir ve ikisi de birbirinin karanlık yönlerini aydınlatabilir. Eğer çevrende Koç ve Balık burcu bir çift varsa hareketlerine iyi bak. Hem durağan hem de hareketli olmayı nasıl başarıyorlar, bir de onlardan duy!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın