En Uyumlu Çift Ödülü Alabilecek Burçları Sıralıyoruz!

Bu ikili başta çok aykırı iki burç gibi görünse de uyumları efsane oluyor. Koç burcu yapısı itibarıyla hareketli, enerjik, çabuk sıkılan ve her saniyeyi değerlendirmek isteyen biri olsa da Balık burcu konfor alanından çıkmakta zorlanan, bildiğini okuyan ve bir noktada çok kararsız olan bir burç. Ama ne demiştik? Su her zaman ateşi söndürür. Koç burcunun hareketini Balık burcu sakinleştirir ve ikisi de birbirinin karanlık yönlerini aydınlatabilir. Eğer çevrende Koç ve Balık burcu bir çift varsa hareketlerine iyi bak. Hem durağan hem de hareketli olmayı nasıl başarıyorlar, bir de onlardan duy!