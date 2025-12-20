En Uyumlu Çift Ödülü Alabilecek Burçları Sıralıyoruz!
Zodyak ailesinin 12 burcu arasında en uyumlu burçların varlığı bir sır gibi saklanıyor. Sürekli en uyumsuz burç ikililerinden bahsediyorlar... Biz onlar gibi olmayacağız ve bardağın dolu tarafından bakıp hangi burçların uyumlu bir çift olduğunu açıklayacağız.
Etrafında bu burçlara sahip çiftler varsa yorumlarda belirtmeyi unutma!
Toprak grubundan başlıyoruz: Boğa ve Başak.
Su grubundan devam: Akrep ve Yengeç.
Hava ateşi körükler: Yay ve Kova.
Hava grubuna geçelim: İkizler ve Terazi.
Toprak grubunda her zaman uyum vardır: Oğlak ve Boğa.
Onların ateşi hızlı yanar, hızlı söner: Aslan ve Koç.
Su her zaman ateşi söndürür: Koç ve Balık.
