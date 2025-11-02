Sevgili Terazi, bugün iş hayatında aradığın denge, Venüs ile Jüpiter karesinin etkisiyle değişebilir. Belki de beklemediğin iniş çıkışlar yaşanabilir ve sabrın sınanabilir. Tam da bu noktada idealist yapın, ortaklık ilişkilerini abartıya itebilir, bu durumda dikkatli olman gerekiyor. Ancak endişelenme, çünkü diplomasi yeteneğin bugün tam da ihtiyacın olan noktada yardımına koşacaktır. Arabuluculuk veya müşteri ilişkileri gibi alanlarda, özellikle de bugün, parlamaya hazır olsan iyi edersin! Çünkü değişen dengeler en çok seni yorsa da en çok sana kâr getirecek.

Bu arada ortaklık teklifleri veya iş birliği fırsatları da çıkabilir karşına. Lakin her zaman her şey göründüğü gibi olmayabilir... Cazip görünen bazı koşulların ince detaylarını sorgulaman, yüzeydeki ışıltının aldatıcı olabileceğini gösterebilir. Adımlarını atarken zarif ama aynı zamanda temkinli olman gerekebilir. Zaten işlerin dengesinin şaştığı bugün, yeni bir düzen kurmak pek de iyi olmayabilir.

Sıra geldi aşka! Aman dikkat, bugün romantik beklentilerin yükselebilir! Venüs, sana söz konusu aşksa arzularınla hareket etme sinyali veriyor. Bu yüzden her zamankinden daha tutkulu ve heyecanlı olabilirsin. Haftaya büyük beklentilerle başlamak belki hareketli be heyecanlı anların habercisi olabilir, ama seni biraz da yorabilir. Belki de beklememeli, arzuluyorsan harekete geçmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…