Sevgili Terazi, bugün tüm gözlerin üzerinde olduğu bir gün olacak. Ay ve Jüpiter'in enerjisi, seni adeta bir yıldız gibi parıldatıyor. Sahnenin spot ışıkları sanki sadece senin üzerinde toplanmış gibi... Bu ışıltıyla, belki de hiç beklemediğin biri seninle ilgilenmeye başlıyor.

Bu kişi belki de seninle yaşça büyük veya belki de sosyal statüsü seninkinden farklı. Fark etmez! Çünkü bu çekim, seni hem büyülüyor hem de düşündürüyor. Aklın belki de 'bu olmaz' diyor, belki de 'bu ilişki yürümez' diye düşünüyorsun. Ancak gözlerin, kalbin ve duyguların 'çoktan oldu' diyor. Bugün, duygularına direnmek oldukça zor olabilir. Belki de aşkın, belki de çekimin karşısında durmak... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…