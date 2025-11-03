Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında biraz gizemli bir rüzgar esiyor. Uzun zamandır arkadaş olarak gördüğün, belki de hiç aşkla bakmadığın bir kişi, bugün senin için tamamen farklı bir ışık altında görünebilir. Bu beklenmedik durum, karmaşık duyguları da beraberinde getirebilir.

Bir yandan mantığın, belki de alışkanlıkların ve düşüncelerin, bu kişiyi sadece bir arkadaş olarak görmekte ısrar edebilir. Ancak diğer yandan kalbin, belki de daha önce hiç fark etmediğin bir çekime karşı koyamayabilir. Bu iki farklı his arasında sıkışıp kalabilirsin ve belki de ne yapacağını bilemeyebilirsin. Eğer bu durumda kendini biraz kaybolmuş hissedersen, en iyisi biraz zaman tanımaktır kendine. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…