4 Kasım Salı Terazi Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu
4 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Kasım Salı günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün sana biraz enerji ve ışık göndermek için buradayız. Zira, günün enerjisi biraz gergin olabilir. Ama endişelenme, çünkü bu enerjiyi dönüştürmenin yolları var. Mars, seni biraz yoğunlaştırıyor olabilir, sanki tüm dünya senin omuzlarında hissi uyandırıyor. Ama hey, Uranüs de burada ve seni arındırmak, tazelemek için bekliyor.

Bu yüzden bugün su elementinin şifalı enerjisini kullanmanı öneriyoruz. Belki uzun, rahatlatıcı bir duş alarak. Suyun üzerindeki buharın cildini yumuşatmasına ve enerjini yenilemesine izin ver veya belki deniz kenarında huzurlu bir yürüyüşe çık. Denizin tuzlu havasını içine çek, dalgaların ritmini dinle ve kendini doğanın kollarına bırak. Eğer deniz kenarında olma şansın yoksa, sadece su sesi dinlemek bile işe yarar. Bir su sesi uygulaması aç ve kulaklıklarını tak. Suyun huzur verici sesi seni başka bir dünyaya götürecek ve yenileneceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
