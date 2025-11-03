Sevgili Terazi, bugün senin için biraz hareketli geçebilir. Mars ve Uranüs'ün karşıtlığı, iş yerinde sana biraz zor anlar yaşatabilir. Ortak çalıştığın projelerde fikir ayrılıkları, belki de küçük çaplı güç savaşlarına yol açabilir. Ancak senin bu durumlar karşısında sergilediğin diplomatik tutum, iş yerindeki gergin havayı hızla dağıtabilir. Yine de bugün, büyük kararlar almak için pek uygun bir gün değil.

Finansal konularda da beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Uranüs'ün sürprizlerle dolu enerjisi, belki de beklenmedik bir ödeme ya da anlaşmayı gündeme getirebilir. Mars'ın aksiyon dolu enerjisi ise seni hızlı hareket etmeye çağırıyor. Bu iki gezegenin birleşimi, seni 'ya şimdi ya asla' noktasına getirebilir. Ancak unutma, maddi konularda da acele kararlar genellikle hatalı olabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise gizli çekimlerle dolu bir gün seni bekliyor. Uzun süredir sadece arkadaş olarak gördüğün biri, bugün seni oldukça şaşırtabilir. Tabii bu duyguların yönü biraz karmaşık olabilir; mantığınla kalbin farklı yöne çekebilir... Bu durumda ne yapacağını bilemezsen, belki de biraz zaman tanımalısın kendine. Unutma, her şeyin en doğrusu zamanında gerçekleşir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…