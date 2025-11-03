onedio
4 Kasım Salı Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
4 Kasım 2025, Günlük Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
03.11.2025 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 4 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? 4 Kasım Salı günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün senin için biraz hareketli geçebilir. Mars ve Uranüs'ün karşıtlığı, iş yerinde sana biraz zor anlar yaşatabilir. Ortak çalıştığın projelerde fikir ayrılıkları, belki de küçük çaplı güç savaşlarına yol açabilir. Ancak senin bu durumlar karşısında sergilediğin diplomatik tutum, iş yerindeki gergin havayı hızla dağıtabilir. Yine de bugün, büyük kararlar almak için pek uygun bir gün değil.

Finansal konularda da beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Uranüs'ün sürprizlerle dolu enerjisi, belki de beklenmedik bir ödeme ya da anlaşmayı gündeme getirebilir. Mars'ın aksiyon dolu enerjisi ise seni hızlı hareket etmeye çağırıyor. Bu iki gezegenin birleşimi, seni 'ya şimdi ya asla' noktasına getirebilir. Ancak unutma, maddi konularda da acele kararlar genellikle hatalı olabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise gizli çekimlerle dolu bir gün seni bekliyor. Uzun süredir sadece arkadaş olarak gördüğün biri, bugün seni oldukça şaşırtabilir. Tabii bu duyguların yönü biraz karmaşık olabilir; mantığınla kalbin farklı yöne çekebilir... Bu durumda ne yapacağını bilemezsen, belki de biraz zaman tanımalısın kendine. Unutma, her şeyin en doğrusu zamanında gerçekleşir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
