Sevgili Terazi, bugün gizemli ve büyüleyici Dolunay'ın etkisi altındasın ve bu durum tutkularını zirveye taşıyor. Bu dönemde, adeta bir manyetik çekim gücüne bürünüyorsun ve bu durum, duygusal anlamda yoğun bir dönem geçirmene neden oluyor.

Hayatında belki de hiç beklemediğin şekilde yasak aşklar, gizli ilişkiler ya da karmaşık duygusal durumlar belirebilir. Bu durumlar seni biraz zorlayabilir, çünkü duygusal ve mantıksal dengenin korunması gereken bir dönemdesin. Bu süreçte, kalbinin sesini dinlemek ve aklının sesiyle dengelemek oldukça önemli. Duygusal kararlarını mantığınla desteklemeye çalış, ama aynı zamanda aklınla alacağın kararları da kalbinin sesiyle süzgeçten geçir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…