Sevgili Terazi, bugün gökyüzü seni adeta bir dönüşüm rüzgarına sürüklüyor. Süper Dolunay, hayatındaki değişimlerin merkezine seni oturtuyor ve sınavlarla karşılaşmanı sağlıyor. Güneş'in Akrep burcunda olduğu bu dönemde, Ay ise Boğa burcunda ışıldıyor. Bu durum, ortak kazançlar, borçlar veya paylaşılan kaynaklar gibi konuları gündeminin merkezine taşıyor.

İşte bu sayede maddi konularda belirsizliklerin üzerindeki sis perdesi kalkıyor ve durumlar netleşiyor. Ortaklıkların ya daha da güçleniyor ya da yeni bir düzene geçiş yapıyor. Bu süreçte finansal durumunda yaşanacak olan bu değişimler, hayatının yeni bir evresine adım atmanı sağlayabilir. Maddi ve manevi anlamda güçlenecek, bağımsızlığını elde edeceksin. Kendi sınırlarını aşıp hayatının kontrolünü eline almaya odaklan!

Gelelim aşka! Aşk hayatına gelirsek, Dolunay'ın büyülü etkisiyle tutkular zirveye çıkıyor. Bu dönemde seni adeta bir manyetik çekim gücü sarıyor ve duygusal anlamda yoğunluklar yaşamana neden oluyor. Yasak aşklar, gizli ilişkiler ya da karmaşık duygusal durumlar gündeme gelebilir. Bu süreçte kalbinle aklın arasında bir denge kurmaya çalışman oldukça önemli. Duygusal kararlarını mantığınla destekle ve aklınla alacağın kararları kalbinin sesiyle süzgeçten geçir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…