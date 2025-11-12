Sevgili Terazi, bugün gözlerimizi gökyüzüne çeviriyoruz ve orada, göz kamaştırıcı bir şekilde birleşen Merkür ve Mars'ı görüyoruz. Bu göksel buluşma, aşk hayatında yeni ve heyecan verici bir dönemin kapılarını aralıyor. Belki de farklı bir kültürden biriyle karşılaşacak, belki de uzaklarda bir yerlerde seni bekleyen bir flörtle daha derin ve anlamlı bir bağ kuracaksın. Kalbin, bu yeni maceraya 'evet' diyor ve aklın da bu konuda kalbine katılıyor. Ancak bu durum, seni ihanet etmeye açık hale getiriyor.

Elbette senin, adaleti her zaman ön planda tutan bir ruha sahip olduğunu biliyoruz ve bu yüzden böyle bir adım atmaktan kaçınacağını düşünüyoruz. Ancak yine de uyarmamız gerekiyor, çünkü bu yeni aşka kapılman an meselesi. Kalbini koru ve her zaman olduğu gibi, adaletini aşkla harmanla! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…