Sevgili Terazi, bugün gezegenlerin habercisi Merkür'ün retro hareketi seni de etkisi altına alacak. Bu dönemde, geçmişten bir yüz, belki de eski bir sevgili, hayatına tekrar girebilir. Bu, belki de uzun zamandır kafanı meşgul eden, ancak bir türlü cesaret edip konuşamadığın bir konuyu açığa çıkarabilir.

Bu beklenmedik karşılaşma, kalbindeki zincirleri kırabilir, sana özgürlüğün kapısını aralayabilir. İçindeki duygusal yüklerden arınmanı sağlayabilir ve belki de yeni bir başlangıcın, yeni bir aşk hikayesinin ilk adımını atmanı sağlayabilir. Kim bilir, belki de bu dönem, hayatına yeni bir aşkın, yeni bir heyecanın girmesi için gereken fırsatı sunuyordur? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…