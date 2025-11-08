onedio
9 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

08.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 9 Kasım Pazar günü Terazi ve yükselen Terazi burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 9 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, retro ile birlikte boyun, sırt ve omuz bölgendeki gerginlik hissi artabilir. Bu durum, senin hassas dengeni biraz sarsabilir. Ancak endişelenme, çünkü gökyüzündeki hızlı hareket eden gezegenlerden Merkür, sana bir mesaj gönderiyor: 'Dengeni yeniden kur!'

Bu mesajı nasıl hayata geçireceğini merak ediyor olabilirsin. İşte burada gün içinde yapabileceğin hafif egzersizler ve meditasyon devreye giriyor. Belki de bir yoga matı üzerinde birkaç dakika geçirmek, belki de bir meditasyon uygulamasıyla sessiz bir anı paylaşmak ya da keşfedeceğin yeni bir hobi sana iyi gelebilir! Ayrıca, su elementiyle bağlantı kurmanın da sana iyi geleceğini unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

