Sevgili Terazi, bugün Merkür retronun hayatında yapacağı değişikliklere odaklanacağız. Zira bu dönem, maddi konularda biraz karışıklık yaratabilir. Hesaplarda bazı hatalarla karşılaşabilir, ödemelerinde beklenmedik gecikmeler yaşayabilirsin. Ancak her durumun bir de olumlu yüzü olmalı, değil mi? Bu noktada geçmişte alamadığın bir ödeme ya da aklından çıkmış bir alacak, eline ulaşabilir.

Haliyle bir süredir ertelediğin kişisel bir yatırım veya kurs kararı, bu dönemde yeniden gündemine gelebilir. Bu kez önceliklerini net bir şekilde belirlemen, karar vermende yardımcı olacaktır. İş hayatında ise yeni bir sözleşme yapmak yerine, mevcut anlaşmalarını gözden geçirmen daha akıllıca bir hamle olabilir. Yarım kalan projelere odaklan, belki de kazanç ve başarı onların arasında saklanmıştır, ne dersin?

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise eski bir partnerle duygusal bir yüzleşme yaşayabilirsin. Bu konuşma, kalbini özgürleştirebilir ya da bambaşka bir başlangıcın kapısını aralayabilir. Kim bilir, belki de yeni bir aşk hikayesi seni bekliyordur? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…