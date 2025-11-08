Sevgili Terazi, bugünün astrolojik konumuz Merkür retronun hayatındaki etkileri olacak. Bu dönem, maddi konuların biraz karışık olduğu bir süreç olabilir. Hesaplarda küçük hatalarla karşılaşabilir, ödemelerinde beklenmedik gecikmeler yaşayabilirsin. Ama hey, her durumun bir de olumlu yüzü olmalı, değil mi? Belki de bu dönem, geçmişte alamadığın bir ödeme ya da aklından çıkmış bir alacak, eline ulaşabilir.

Bu arada, belki de bir süredir ertelediğin kişisel bir yatırım veya kurs kararı, bu dönemde yeniden gündemine gelebilir. İşte tam da burada, önceliklerini net bir şekilde belirlemenin, karar verme sürecini kolaylaştıracağını unutma! İş hayatında ise yeni bir sözleşme yapmak yerine, mevcut anlaşmalarını gözden geçirmenin daha akıllıca bir hamle olabileceğini düşün. Yarım kalan projelerine odaklan, belki de kazanç ve başarı onların arasında saklanmıştır, ne dersin? Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…