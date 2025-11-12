Sevgili Terazi, bugün gökyüzünde gerçekleşen Merkür ve Mars kavuşumu, seni yeni ufuklara taşıyacak kararlarla baş başa bırakıyor. Bu kararlar, belki de hayatında yeni bir sayfa açacak cinsten. Belki de aklındaki yeni bir eğitim programına katılmak, belki de hayalini kurduğun o uzun seyahate çıkmak ya da belki de uluslararası bir iş bağlantısı kurmak olabilir. Zihnin bugün keskin bir bıçak gibi, vizyonun ise geniş bir panorama gibi. İşte tüm bunlar çerçevesinde hayal gücünün sınırlarını zorladığın şeyleri gerçekliğe dökme vakti geldi.

Bugün, ideallerin ve hedeflerin ön plana çıkıyor. Kendine 'daha fazlasını istiyorum' deme cesareti bulabileceksin. Mars'ın ateşiyle Merkür'ün mantığı birleştiğinde, risk almanın bile akıllıca bir hamle olduğunu hissedeceksin. Sahi, bugün ne için risk alırsın?

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise sınırları aşan bir çekim hissedebilirsin... Belki de farklı bir kültürden biriyle tanışabilir, belki de uzak bir flörtünle daha derin bir bağ kurabilirsin. Kalbin sana 'git' diyor, aklın da bu konuda kalbine katılıyor. Ancak dikkatli ol, zira bu durum seni ihanet etmeye açık hale getiriyor. Adelet duygunla böyle bir adım atmayacağını bilsek de seni uyarmalıyız, çünkü kalbini kaptırman an meselesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…