Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında bir renklenme, bir kıpırdanma hissediyor musun? Eğer cevabın 'evet' ise, bu durumun astrolojik bir açıklaması var. Bugün, romantizmin gezegeni Merkür ile hayallerin gezegeni Neptün arasında oluşan üçgen, aşk hayatına adeta bir bahar rüzgarı gibi esiyor. Bu güçlü ve pozitif etkileşim, kalbinin derinliklerinde bir yumuşama, bir sevgi seli yaratıyor.

Eğer bir ilişkin varsa, bugün partnerinle aranda bir duygusal köprü kurmanın tam zamanı. Belki de uzun zamandır üzerinde konuşmak istediğin bir konuyu gündeme getirebilir, belki de partnerine romantik bir sürpriz yapabilirsin. Ya da belki de, uzun süredir beklediğin bir itiraf, bir açıklık bugün karşına çıkabilir. İlişkindeki bu iyileştirici ve kuvvetlendirici konuşmalar, aşkına yeni bir boyut kazandırabilir.

Tabii eğer bekar isen, bugün aşk kapını çalabilir. Belki de uzun zamandır gözüne kestirdiğin biri bugün seni kalbinden yakalar ya da hayatının aşkıyla tanışmanın ilk adımını atarsın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…