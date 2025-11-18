Sevgili Terazi, bugün gökyüzünde oluşan Merkür ile Uranüs karşıtlığı, iş hayatında bazı değişikliklere gebe. Bu durum, seni alışılagelmiş düzeninden çıkarıp kalıpları kırmaya zorlayabilir. Belki bir fikir ayrılığına düşersin, belki aniden görevin değişir ya da acil bir karar vermek zorunda kalırsın. İlk bakışta bu durumlar zorlayıcı gibi görünebilir ama aslında, sadece seni doğru konuma doğru itecek gücü keşfedeceksin.

Hatta bu sayede hızlı bir yükseliş fırsatı elde edebilirsin. Belki bir sunumla, belki bir projeyle, belki bir fikirle ya da yöneticinin sana yönelttiği bir soruyla parlayabilirsin. Bugün, diplomasiyi ve yaratıcı zekanı birleştirerek iş hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Göster kendini hadi!

Gelelim aşka! Aşk hayatına gelirsek, Merkür ile Neptün üçgeninin romantik etkileri adeta gönlünü yumuşatıyor. Partnerinle aranda iyileştirici bir konuşma yapabilir, romantik bir yaklaşımda bulunabilir ya da uzun süredir beklediğin bir açıklığı alabilirsin. Tabii eğer bekar isen, bugün biri seni kalbinden yakalayabilir, kim bilir? Peki sen aşka kapılmaya var mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…