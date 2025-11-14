Sevgili Terazi, bugün gökyüzündeki Ay ile Uranüs üçgeni, iş hayatında seni bekleyen sürprizlerle dolu. Bu enerji, beklenmedik bir iş fırsatının kapını çalmasına neden olabilir. Yaratıcı düşüncelerini ve hızlı karar verme yeteneğini kullanarak bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirebilirsin. Özellikle grup çalışmalarında liderlik rolünü üstlenmek, sana çok şey kazandırabilir. Gökyüzü sana iş hayatında güç ve otorite vadediyor, git ve onu al. Tabii diplomasi ve akıl ile hedefine odaklanarak!

Günlük yaşamında ise sosyal çevrenden gelen ani davetler veya beklenmedik gelişmeler, gününü renklendirebilir. Kendine biraz zaman ayır ve bu küçük sürprizlerin tadını çıkar. Bu, motivasyonunu artıracak ve enerjini yükseltecektir.

Gelelim aşka! Söz konusu kalpse, bugün Ay ile Neptün karşıtlığı hassasiyetini yükseltebilir. Partnerinle yaşanabilecek yanlış anlaşılmaları önlemek için, net ve açık bir iletişim kurman şart. Ona karşı açık olmanın vakti geldi. Tabii eğer bekar isen, yeni bir tanışma kalbini hızlandırabilir ve duygusal dünyanda heyecanlı bir dönemin başlamasına neden olabilir. Şimdi aşkın gücüne inan. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…