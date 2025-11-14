Sevgili Terazi, bugün kalbinin derinliklerinde neler olup bittiğine bir göz atma zamanı. Zira, gökyüzündeki Ay ile Neptün'ün karşıtlığı duygusal hassasiyetini arttırabilir ve kalbinin ritmini değiştirebilir. Bu durum, özellikle sevdiğin kişiyle arandaki iletişimi etkileyebilir. Bugün, yanlış anlaşılmaları önlemek adına partnerinle net ve açık bir iletişim kurman gerekiyor. Kendini saklama, duygularını paylaş ve gerçekten ne hissettiğini ona anlat.

Tabii eğer bekarsan ve aşkı arıyorsan, bugün yeni bir tanışma kalbini hızlandırabilir. Belki de beklediğin o kişiyle karşılaşma zamanın gelmiştir. Bu, duygusal dünyanda yeni ve heyecan verici bir dönemin başlamasına neden olabilir. Aşkın gücüne inanın ve kalbinin seni nereye götürdüğünü gör! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…