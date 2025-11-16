Sevgili Terazi, bu pazartesi sabahına hem dengeli hem de odaklanmış bir şekilde başlıyorsun. Güneş ve Satürn'ün oluşturduğu üçgen, özellikle iletişim konularında sana ön plana çıkarıyor. Bu durum, toplantılarının, yazışmalarının veya ekip içi konuşmalarının daha verimli ve başarılı geçmesini sağlıyor. Sanki tüm iletişim trafiği senin sayende düzene giriyor.

Bugün, içerisinde bulunduğun her durumda moderatör ruhun devreye giriyor. İş ortamında anlaşmazlıkları çözme, fikir ayrılıklarını giderme konusunda etkili bir arabulucu olabilirsin. Hatta, bir projeye yön veren kişi haline gelebilirsin. Bugün aldığın kararların, ilerleyen haftalarda iş yükünü hafifletme ihtimali de oldukça yüksek. Yani, bugün alacağın kararlar, gelecekteki işlerini kolaylaştıracak. İş hakimiyetini ve liderlik yeteneklerini ise sergilemekten çekinme!

Gelelim aşka! Aşk hayatına geldiğimizde ise karşılıklı anlayışın ve olgun yaklaşımın ön planda olduğunu görüyoruz. Flörtlerde açık ve net konuşmalar gündeme gelebilir. Tabii eğer bir ilişkin varsa, uyum ve denge bugün oldukça güçlü. İlişkinde adım adım ilerlemeye, birlikteliğinde güce ve özgürlüğe aynı anda ihtiyaç duyabilirsin. Yani, aşk hayatında bugün taşlar yerine oturacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…