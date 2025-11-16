Sevgili Terazi, bugün gökyüzü Güneş ve Satürn'ün bir araya gelerek oluşturduğu üçgenin enerjisi ile dolup taşıyor. Bu, karşılıklı anlayış ve olgunluk gerektiren durumların ön planda olacağını işaret ediyor. Belki de flört ettiğin kişiyle açık ve dürüst bir konuşma yapmanın tam zamanıdır.

Eğer bir ilişkin varsa, bugün uyum ve denge konuları ön plana çıkacak. İlişkinde belki de adım adım ilerlemek ve bir yandan da özgürlüğünü korumak isteyeceksin. Bu durum, birlikteliğinizi daha da güçlendirebilir. Görünen o ki aşk hayatında belki de uzun zamandır yerine oturmasını beklediğin bazı taşlar bugün yerli yerine oturabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…