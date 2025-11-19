Sevgili Terazi, bugün senin için oldukça ilginç bir gün olacak gibi görünüyor. Güneş ile Merkür kavuşumu, zaten keskin olan zekanı daha da keskinleştirerek finansal süreçlerini ele alma konusunda sana büyük bir avantaj sağlıyor. Maaşını, alacaklarını, satışlarını ve yatırımlarını gözden geçirmenin tam sırası.

Ayrıca, bu kavuşum ikili iş ilişkilerinde de bazı netleşmelere sebep olabilir. Belki de uzun zamandır kararsızlık içinde olan bir iş ortağın, bugün nihayet senden yana bir adım atabilir. Bu, iş ilişkilerinde yeni bir sayfa açma fırsatı olabilir. Artık güç senin elinde, onu kullanmayı ve finansal konuları lehine çevirmeyi unutma!

Gelelim aşka! Söz konusu aşk ise Akrep burcundaki Yeni Ay, çekim gücünü artırıyor. Hem fiziksel hem de duygusal olarak daha etkileyici bir aura taşıyorsun bugün! Bu Yeni Ay, aşk hayatında gizli bir kapıyı açar gibi... Belki de yeni bir aşka yelken açma zamanı geldi de geçiyor. Gökyüzünün getirdiği bu enerjiyle, belki de yeni bir ilişkiye adım atmanı sağlayabilir. Şimdi heyecan doruklara çıkacak, mevcut ilişkinde de yeni flörtünde de tutku seni saracak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…