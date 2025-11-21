Sevgili Terazi, bugün Güneş, maceracı ve geniş görüşlü Yay burcunda parlıyor. Bu geçiş ise kariyerinde, özellikle ilişkiler, sosyal bağlantılar ve ortaklıklar üzerinden genişleme fırsatlarına işaret ediyor. Belki de bir süredir aklında olan bir iş birliği fikrini hayata geçirmenin tam zamanıdır. Kim bilir, belki de bugün, doğru sözcüklerle kurulan bir diyalog, uzun zamandır açılmayan bir kapıyı ardına kadar açabilir.

Tam da bu aşamada, eğer estetik, hukuk, iletişim, tasarım veya medya gibi alanlarda çalışıyorsan; bugün özellikle parlak bir etki altında olduğunu söyleyebiliriz. Bir proje için ortaklık fikri gündeme gelebilir ve konuştuğun kişiler, senin enerjinden ve fikirlerinden ilham alabilir. Uzlaşmacı tavrın, diplomatik dilin ve herkesi memnun eden yaklaşımın bugün resmen altın değerinde olacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında da aynı sıcaklık ve uyum devam ediyor. Eğer bir ilişkin varsa, aranızdaki ritim uyumu daha da artacak gibi görünüyor. Ama eğer bekarsan, Güneş'in Yay burcuna geçişi ile sosyal çevrenden biriyle göz göze gelme ihtimalin çokça yükseliyor. Sakın 'Buna hazırım' ya da 'Kararısızım' deme... Aşk için kapılman gereken akım seni sarmak istiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…